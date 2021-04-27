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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı.

Politika 27.04.2021, 11:52
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BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-"Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Yurt içi ve yurt dışında yuvalanan terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulmaktadır"

-"Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin ve Basyan'daki terör hedefleri havadan ve karadan ateş altına alınmıştır. Kandil'de belirlenen nokta hedeflere savaş uçaklarımız hava akını düzenlemiştir"

-"Ara, bul, yok et parolası ile hainlerin kanlı defteri Allah'ın izni ile dürülecektir. Bu hainlerin kanı kuruyana kadar bu mücadeleden dönüş yoktur"

-"Kahramanların inancı, devletin iradesi tam ve eksiksizdir"

-"Sayın Tatar bir papağan değildir, hak savunan cesur yürektir"

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