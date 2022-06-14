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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK, sadece PKK’dan ibaret değildir. Türk milletiyle kimlerin hesabı varsa terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır. Terörle mücadele Türkiye’yi zora sokmak isteyen alçakların topuyla asimetr

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Politika 14.06.2022, 11:28
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK, sadece PKK’dan ibaret değildir. Türk milletiyle kimlerin hesabı varsa terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır. Terörle mücadele Türkiye’yi zora sokmak isteyen alçakların topuyla asimetr

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

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