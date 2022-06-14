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Fenerbahçe: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK, sadece PKK’dan ibaret değildir. Türk milletiyle kimlerin hesabı varsa terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır. Terörle mücadele Türkiye’yi zora sokmak isteyen alçakların topuyla asimetr
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Politika 14.06.2022, 11:28
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.