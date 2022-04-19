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Milletvekili Ayvazoğlu Trabzon’da engelli ve yaşlı maaşı desteğinin 112 milyonu lirayı geçtiğini açıkladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. Bordo berelilerimiz, komandolarımız hamdolsun karadan teröristlerin inlerine kadar girmişlerdir. Komuta heyetimizi tebrik ediyor, kahram
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. Bordo berelilerimiz, komandolarımız hamdolsun karadan teröristlerin inlerine kadar girmişlerdir. Komuta heyetimizi tebrik ediyor, kahraman Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyor, dua ve desteğimizle yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum.”
Politika 19.04.2022, 11:16
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. Bordo berelilerimiz, komandolarımız hamdolsun karadan teröristlerin inlerine kadar girmişlerdir. Komuta heyetimizi tebrik ediyor, kahraman Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyor, dua ve desteğimizle yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum.”