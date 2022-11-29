MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Önüne gelen, dili olan askerliğin temel kurallarından bi haber, askerlik yapıp yapamadıkları belli olmayan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlarda Türkiye’nin kara harekatı ’şu günde olacak’ diye konuşma

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Önüne gelen, dili olan askerliğin temel kurallarından bi haber, askerlik yapıp yapamadıkları belli olmayan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlarda Türkiye’nin kara harekatı ’şu günde olacak’ diye konuşmaktadır. Bu edepsiz, ciddiyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır. Türkiye’nin ne zaman hangi şartlarda muhtemel kara harekatı yapacağının yetki ve görevi olmayan kişiler tarafından ulu orta dillendirilmesi güvenlik zafiyetidir. Buna da mutlaka sınır konulmalıdır."