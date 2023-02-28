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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Önce ülkem önce milletim diyemiyorsan ne oturuyorsun aziz Atatürk’ün koltuğunda. Hiç mi yüzün kızarmıyor, hiç mi vicdanın sızlamıyor?"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Önce ülkem önce milletim diyemiyorsan ne oturuyorsun aziz Atatürk’ün koltuğunda. Hiç mi yüzün kızarmıyor, hiç mi vicdanın sızlamıyor?"
Politika 28.02.2023, 11:12
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Önce ülkem önce milletim diyemiyorsan ne oturuyorsun aziz Atatürk’ün koltuğunda. Hiç mi yüzün kızarmıyor, hiç mi vicdanın sızlamıyor?"