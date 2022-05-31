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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."

Politika 31.05.2022, 11:02
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."

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