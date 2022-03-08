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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü demek, Türk milletine en kesif hakarettir. Türk devletinin itibarını ve muktedir vasfını açıkça ve alçakça sorgulamaktır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü demek, Türk milletine en kesif hakarettir. Türk devletinin itibarını ve muktedir vasfını açıkça ve alçakça sorgulamaktır."
Politika 08.03.2022, 11:22
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü demek, Türk milletine en kesif hakarettir. Türk devletinin itibarını ve muktedir vasfını açıkça ve alçakça sorgulamaktır."