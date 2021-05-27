banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK ve MDK üyeleri ile araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile bir araya geldi.

Politika 27.05.2021, 16:27
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK ve MDK üyeleri ile araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin genel merkezinde MYK ve MDK üyeleri ile bir araya geldi. Saat 16.00’da başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur