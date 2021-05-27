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17 yaşındaki İrem Bahçe intiharında kan donduran iddia: Genç kızın ölüm emri aile üyelerinin kararıyla mı verildi?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK ve MDK üyeleri ile araya geldi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile bir araya geldi.
Politika 27.05.2021, 16:27
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile bir araya geldi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin genel merkezinde MYK ve MDK üyeleri ile bir araya geldi. Saat 16.00’da başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.