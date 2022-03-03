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Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu’nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımızla karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar ve onun akab
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye’nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet İttifakı’nın Montrö hatırlatması siyasi tuzak, sözleşmenin gerçek boyutuyla terstir"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye’nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet İttifakı’nın Montrö hatırlatması siyasi tuzak, sözleşmenin gerçek boyutuyla terstir"
Politika 03.03.2022, 11:26
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye’nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet İttifakı’nın Montrö hatırlatması siyasi tuzak, sözleşmenin gerçek boyutuyla terstir"