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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya-Ukrayna arasında bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya-Ukrayna arasında bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz."
Politika 22.02.2022, 11:03
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya-Ukrayna arasında bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz."