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Milletvekili Ayvazoğlu Trabzon’da engelli ve yaşlı maaşı desteğinin 112 milyonu lirayı geçtiğini açıkladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset yaptıkları anlaşılmaktadır.”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset yaptıkları anlaşılmaktadır.”
Politika 19.04.2022, 11:22
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset yaptıkları anlaşılmaktadır.”