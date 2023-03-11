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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine tam olarak hazırdır ve başarmaya tam olarak kararlıdır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine tam olarak hazırdır ve başarmaya tam olarak kararlıdır."

Politika 11.03.2023, 14:31
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine tam olarak hazırdır ve başarmaya tam olarak kararlıdır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine tam olarak hazırdır ve başarmaya tam olarak kararlıdır."

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