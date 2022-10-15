MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar d

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum."