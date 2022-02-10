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Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Maden bakır sahasının Elazığ’ımıza kazandırılarak hemşerilerimizin çalıştırılmasını istiyoruz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası açıklaması) İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası açıklaması) İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz."
Politika 10.02.2022, 16:51
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası açıklaması) İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz."