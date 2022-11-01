MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Kılıçdaroğlu davul sen de, tokmak başkasında, önce aday ol, sonra konuş”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Korkaklar Türkiye’yi taşa tutanlardır. Korkaklar terör örgütlerinin, emperyalist tertipçilerin arkasına saklananlardır. Sayın Kılıçdaroğlu davul sen de, tokmak başkasında, önce aday ol, sonra konuş” dedi.

MHP lider Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

13 Kasım’da Elazığ’da miting gerçekleştireceklerini söyleyen Bahçeli, “20 Kasım 2022 tarihinde de Samsun Mitingimizi Ordu, Giresun, Sinop ve Kastamonu il teşkilatlarımızın dört başı mamur iştirakleriyle gerçekleştireceğiz. Yılmamızı gözleyenler, vazgeçmemizi düşleyenler emin olunuz ki, emeğin yerde kalmayacağını, çalışmanın millet nezdindeki mükâfatını kesinlikle görüp yaşayacaklardır” açıklamasında bulundu.

“Kılıçdaroğlu, TOGG’un seri üretimi 2023 yılında başlıyor, siparişini vermek için de haydi şimdiden kuyruğa gir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırıyorlar” sözlerini hatırlatan Bahçeli, “Allah’a çok şükür gözlerimizle 29 Ekim 2022 tarihinde Bursa Gemlik’te gördük ve şahit olduk. Sayın Kılıçdaroğlu, sana kötü bir haber vereyim, TOGG’un seri üretimi 2023 yılında başlıyor, buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de haydi şimdiden kuyruğa gir. İlk yerli ve milli elektrikli otomobil olan TOGG’un banttan indirilme törenine katılarak ortak sevinci paylaştık, bundan da iftihar ettik” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu parlak beyinleri uzaklarda, John’da, Hans’ta, onda bunda değil, Ahmet’te ara, Mehmet’te ara”

Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisine ilişkin konuşan Bahçeli, “ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde parlak beyin bulmak için gezip tozarken, bu beyinlerle Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını konuşacağım derken, pırıl pırıl zekalarıyla, gerçekten volkan ağzı gibi fışkıran akıl ve bilgi dolu beyinleriyle vatan evlatları Gemlik’te harikalar oluşturmuşlar, hayranlık uyandıran işler çıkarmışlar. Kılıçdaroğlu parlak beyinleri uzaklarda, John’da, Hans’ta, onda bunda değil, Ahmet’te ara, Mehmet’te ara, yabancısı olduğun Türk milletinde ara ve mutlaka bulacağını da kafandan çıkarma” şeklinde konuştu.

“Kılıçdaroğlu davul sen de, tokmak başkasında, önce aday ol, sonra konuş”

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor” sözlerini hatırlatarak, “Korkaklar milli başarıları gölgelemek için sıraya girenlerdir. Korkaklar Türkiye’yi taşa tutanlardır. Korkaklar terör örgütlerinin, emperyalist tertipçilerin arkasına saklananlardır. Sayın Kılıçdaroğlu davul sen de, tokmak başkasında, önce aday ol, sonra konuş. Ardından da siyasetinde milli ve ahlaklı olmaya çalış” ifadelerini kullandı.

“Burak Haktanır’ın cesareti ve dik duruşu da hakikaten alkışlanacak düzeydedir”

Boğaziçi Film Festivali’nde yaşananlara ilişkin ise Bahçeli şunları söyledi:

“Sözde bir film yönetmeninin, düzenlenmiş bir ödül töreninde, PKK havarisi, terör heveslisi Tabipler Birliği Başkanı için, “sırf barış dedi diye hapse attılar” sözü ve aldığı kirli ödülü söz konusu bölücü şahsa ithaf etmesi de zillet ittifakının kokuşmuş ana fikri, ana eğilimidir. Terörizme, ihanete, melanete, rezalete barış diyenler, barışın yegane düşmanıdır. Bu tiplerin barış, adalet, demokrasi ve özgürlük çıkışları Türkiye’ye kurulmuş bir nevi bombalı tuzaktır. Buna karşılık doğrudan yana tavır alan, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize iftira atıldığını haykıran, bu suretle milletimizin takdirini toplayan gerçek sanatçımız Burak Haktanır’ın cesareti ve dik duruşu da hakikaten alkışlanacak düzeydedir ve kendisini tebrik etmek, helal olsun demek boynumuzun borcudur.”