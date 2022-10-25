MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor veya adaylığını ilan edemiyor. Zillet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini ısrarla koruyor. Kılıçdaroğlu, meydan okuyacağına cesaretin varsa milletin h

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor veya adaylığını ilan edemiyor. Zillet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini ısrarla koruyor. Kılıçdaroğlu, meydan okuyacağına cesaretin varsa milletin huzuruna çık da adaylığını ilan et. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın. Bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş."