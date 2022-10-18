Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, ABD’de FETÖ’cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya’da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak zorundadır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, ABD’de FETÖ’cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya’da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak zorundadır."
Politika 18.10.2022, 11:06
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, ABD’de FETÖ’cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya’da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak zorundadır."