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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, ABD’de FETÖ’cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya’da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak zorundadır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, ABD’de FETÖ’cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya’da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak zorundadır."

Politika 18.10.2022, 11:06
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, ABD’de FETÖ’cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya’da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak zorundadır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, ABD’de FETÖ’cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya’da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak zorundadır."

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