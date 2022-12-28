MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteşem yolculuğuna iman ve iradeyle devam edecektir."