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MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) “Karşısına çıkan bölücü bir alçağın ‘Burası Kürdistan’dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde ’Kürdistan’ diye bir yer yoktur. Asla da o
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) “Karşısına çıkan bölücü bir alçağın ‘Burası Kürdistan’dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde ’Kürdistan’ diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır.”
Politika 02.11.2021, 11:27
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) “Karşısına çıkan bölücü bir alçağın ‘Burası Kürdistan’dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde ’Kürdistan’ diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır.”