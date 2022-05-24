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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri terörizme ’evet’ demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye ’tamam’ demeden rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri terörizme ’evet’ demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye ’tamam’ demeden rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır."
Politika 24.05.2022, 11:08
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri terörizme ’evet’ demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye ’tamam’ demeden rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır."