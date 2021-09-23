MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İP ile CHP, PKK’nın mandası altına girmiştir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP zaten PKK’dır, nihayetinde İYİ Parti (İP) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de PKK’nın mandası altına girmiştir. Temel sakatlık etnik bölücülük sorununun Kürt kökenli vatandaşlarımızın tamamını ilgilendiren ve kapsayan bir sorun olarak takdim edilmesi ve ayrıştırıcı bir zeminde çözüm arayışlarına girilmesidir" dedi.

MHP Genel Başkan Bahçeli, İYİ Parti ve CHP’nin HDP ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, “Sözde Kürt sorunundan bahsetmek, başka bir ifadeyle Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek, hatta fişlemek demektir. Bunun adı da vatana ve millete ihanettir. Cumhuriyet Halk Partisi’yle İP’in aynı anda HDP’yi meşru organ görüp sözde Kürt sorunu üzerinden PKK’ya zeytin dalı uzatmaları terörizmin değirmenine su taşıyan bedbahtlıktır. Kalbinde vatan sevgisi olup da HDP’nin PKK demek olduğunu bilmeyen, görmeyen, idrak etmeyen yoktur. HDP’yi meşru görmek, meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir. CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir. İP yönetimi terörizmin pençesinde güç ve iktidar devşirmenin izindedir” dedi.

"HDP’yi meşru görmek, meşruiyet çemberine almaya heveslenmek, Anayasa Mahkemesi üzerinde fiili baskı kurmak anlamına gelecektir"

“Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin kapatılmasını esas alan davayı görüştüğü sırada CHP Genel Başkanı’nın sivri çıkışı akılları bulandırmış, kuşkuları arttırmıştır” diyen Bahçeli, “CHP ile Anayasa Mahkemesi arasında kirli bir temas hattı kurulup kurulmadığı, HDP’nin aklanması maksadıyla kripto mesajların karşılıklı gidip gelmediği herkesin merak konusu haline gelmiştir. Zamanlama itibarıyla çok manidar olan bir dönemde HDP’yi meşru görmek, meşruiyet çemberine almaya heveslenmek, Anayasa Mahkemesi üzerinde fiili baskı kurmak anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin terörizmin siyaset ayağı olmaya meyilli olduğunu savunan Bahçeli, ”Kılıçdaroğlu’nun kahraman gazilerimizle buluşmasında onların gözünün içine nasıl baktığı, yüreğinin sızlayıp sızlamadığı ayrıca tartışılması gereken bir muammadır” dedi.

"İP teslimiyetçi ve HDP’yi Kürt siyasi hareketi gören siyasi pespayeliğinin bedelini millet nezdinde ödeyecektir"

Genel Başkan Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz’ sözlerini değerlendirerek şunları kaydetti:

“Dostlar kimdir, barış ne demektir? Düşmanı dost gören bir anlayışın vatanı karanlığa, milleti uçuruma çekmesi kaçınılmaz bir hayat ve siyaset gerçeğidir. Bir başka ifadesinde ’KHK kapsamında görevden alınan herkesi görevlerine iade edeceğim’ açıklaması 15 Temmuz’un siyasi dayanağını, FETÖ’ye duyduğu gizli sevdayı deşifre etmekle kalmamış, Pensilvanyalı caniyle kurduğu dirsek temasını da gözler önüne sermiştir. Bu ülkede bir sorun varsa o da terördür ve ona destek veren siyasi mihraklardır. Kılıçdaroğlu, HDP’nin girdabında boğulacaktır. CHP yönetimi PKK’nın ve FETÖ’nün tuzağında kaybolacaktır. İP teslimiyetçi ve HDP’yi Kürt siyasi hareketi gören siyasi pespayeliğinin bedelini millet nezdinde ödeyecektir.”

"İP ile CHP de PKK’nın mandası altına girmiştir"

“CHP artık HDP’dir” diyen Bahçeli, “HDP zaten PKK’dır, nihayetinde İP ile CHP de PKK’nın mandası altına girmiştir. Temel sakatlık etnik bölücülük sorununun Kürt kökenli vatandaşlarımızın tamamını ilgilendiren ve kapsayan bir sorun olarak takdim edilmesi ve ayrıştırıcı bir zeminde çözüm arayışlarına girilmesidir. Türk milleti bu kokuşmuşluğa izin vermeyecektir” açıklamasında bulundu.