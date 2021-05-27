MHP Genel Başkanı Bahçeli il başkanları ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da parti genel merkezinde il başkanları ile bir araya geldi. Saat 14.00’de başlayan toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.