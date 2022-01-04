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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “İBB Başkanı’nın suçu sabit görülürse görevinden alınması şarttır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tevsik edilirse, suç sabit görülürse, bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir. Teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevinden alınması şarttır” dedi.

Politika 04.01.2022, 12:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “İBB Başkanı’nın suçu sabit görülürse görevinden alınması şarttır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tevsik edilirse, suç sabit görülürse, bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir. Teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevinden alınması şarttır” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Sözlerine Türk-İslam aleminin ve tüm insanlığın yeni yılını kutlayarak başlayan Genel Başkan Bahçeli, “2022 yılının başında, geçmişin samimi muhasebe ve mütalaasıyla, geleceğin muhtevalı ve muayyen bir mukavelesini yapmak bize göre ihtiyaçtır. Tecrübe ettiğimiz hadiselerin derin kovuklarından süzülen ışıklarla önümüzü daha iyi görebilmemiz, ömrümüze tesir edecek muhtemel gelişmelerin içyüzünü bundan mülhem isabetle okuyabilmemiz mümkündür” ifadelerini kullandı.

“Dinimize laf söyletmeyiz, imanımıza söz ettirmeyiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Kur’an kurslarıyla ilgili sözlerini eleştiren Genel Başkan Bahçeli, “Bu iflah olmaz ya Ortaçağ’ı bilmiyor ya da Kuran’dan habersizdir. Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapıp veya söyleyip farklı sonuç almayı beklemektir. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. Kur’an’da eli olmayanın okunmasına da tahammülü olamazmış. İman nasip işidir, Allah’ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği bir şeydir. Ancak dinimize laf söyletmeyiz, imanımıza söz ettirmeyiz, kitabımıza ’Ortaçağ zihniyeti’ diyen kalpsizlerin, kemiksizlerin bühtanlarını da yanlarına bırakmayız” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun özür dilemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Bunlara sorsak istismar çarkını çevirip, kurumuş bir çeşmede abdest aldıklarını, devamında ’ihmal paşa camisi’nde namaz kıldıklarını söyleyecek kadar cümle aleme rezil olurlar. Din bilmezler, diyanet tanımazlar. Namazda okunan Kunut dualarını ayet sanan, belli ki Cuma namazını da kazaya bırakan zihniyet işte bu bozuk CHP zihniyetinin ta kendisidir” açıklamasında bulundu.

Genel Başkan Bahçeli Türkiye’nin terörü bitirmeye kararlı olduğunu söyleyerek, “Bu yüzden PKK’nın HDP sureti kesinlikle kapatılmalıdır. HDP, demokrasinin yüz karasıdır. HDP, Türkiye’ye çevrilmiş kanlı silahtır. HDP’yle ittifak kuran, HDP’nin yörüngesine giren, HDP’yle gelecek düşleyen hangi parti, hangi oluşum varsa suç ortağıdır, bölücülük çukurundadır .Gabar’daki, Cudi’deki, Tendürek’deki, Bestler’deki, sınır ötesinin her noktasındaki muhkem kazanımlarımızı, muhteşem başarılarımızı TBMM’de kaybetmeye hakkımız olmadığı gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde pazarlık konusu yapmaya da hiç kimse kalkışmamalı, bunu aklından dahi geçirmemelidir” ifadelerini kullandı.

“İBB Başkanı’nın suçu sabit görülürse görevinden alınması şarttır”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda işe alınan çok sayıda kişiden 557’sinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisak içinde olduğu iddialarını değerlendiren Genel Başkan Bahçeli, şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olanların alımında en alttan en üste kadar hiyerarşik zincirdeki herkes sorumlu değil midir? Belediye Başkanı, kimlerin işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sordu ise bu teröristler ne arıyor diyemedi mi? Demedi ise suçludur. Biliyor da HDP korkusundan dolayı susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa, daha tehlikelidir, o zaman da katmerli suçludur. Anlayacağınız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tevsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir. Cumhurbaşkanımızla görevdeki Belediye Başkanı’nı karşılaştırmak, ’bakın o da aynısını yaşamıştı, görevden alınmıştı’ demek, soysuz bir kıyastır.”

Bu kapsamda herkesin teftiş sonucunu beklemesi gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Bahçeli, “Suç sabit görülür, suçlular tespit edilirse bundan sonraki etap mahkemelerdir. Bu süre zarfında teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevinden alınması şarttır, adaletin icabıdır, hitamında sorumluluk Büyükşehir Belediye Meclisi’ne aittir” şeklinde konuştu.

“Enflasyonun üstesinden hep birlikte geleceğiz” diyen Bahçeli, “Hiçbir vatandaşımızı bu canavara ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Dar ve orta gelirli insanımızın elinden tutmak başlıca vazifemizdir” dedi.

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