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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Hükümet verimli ve etkin afet yönetimiyle Kahramanmaraş’taki depremin yaralarını sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür. Ancak hayatta zamanın hafifletemediği ve yumuşatamadığı hiçbir a
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Hükümet verimli ve etkin afet yönetimiyle Kahramanmaraş’taki depremin yaralarını sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür. Ancak hayatta zamanın hafifletemediği ve yumuşatamadığı hiçbir acı da yoktur.”
Politika 21.02.2023, 10:50
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Hükümet verimli ve etkin afet yönetimiyle Kahramanmaraş’taki depremin yaralarını sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür. Ancak hayatta zamanın hafifletemediği ve yumuşatamadığı hiçbir acı da yoktur.”