MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Hayvanlara sevgi beslemeyen birisinin insan sevgisine haiz olması beklenmemelidir. Her hayvan emanettir tıpkı her insanın dünyada emanet olduğu gibi. Hayvanlara eziyet büyük bir vebaldir. Hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Aynı şekilde sahip ve başıboş gezen hayvanların da özellikle farklı mahallelerde savunmasız insanlarımıza saldırıları da gözlemlenmektedir. Bu sorunun önüne geçmek öncelikle yerel yönetimlerin görevidir. Yaralanan ve hayatını kaybeden insanlarımızın varlığı hüznümüzü artırmıştır. İnsan canlı dengesinin güvenli bir şekilde korunması elzemdir.”