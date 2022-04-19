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Milletvekili Ayvazoğlu Trabzon’da engelli ve yaşlı maaşı desteğinin 112 milyonu lirayı geçtiğini açıkladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Günü geldiğinde ABD’nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeleri önüne yaka paça çıkarılacak, hafızalardan asla silinmeyen ihanetin hesabını birer birer verecektir.”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Günü geldiğinde ABD’nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeleri önüne yaka paça çıkarılacak, hafızalardan asla silinmeyen ihanetin hesabını birer birer verecektir.”
Politika 19.04.2022, 11:20
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Günü geldiğinde ABD’nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeleri önüne yaka paça çıkarılacak, hafızalardan asla silinmeyen ihanetin hesabını birer birer verecektir.”