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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz. Toplumsal huzura kastetmeyi hedefleyen mihrakları, yağ bağlamış doymaz kursakları ile hesaba çekme
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz. Toplumsal huzura kastetmeyi hedefleyen mihrakları, yağ bağlamış doymaz kursakları ile hesaba çekmeli, burunlarından fitil fitil getirmeliyiz."
Politika 08.03.2022, 11:12
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz. Toplumsal huzura kastetmeyi hedefleyen mihrakları, yağ bağlamış doymaz kursakları ile hesaba çekmeli, burunlarından fitil fitil getirmeliyiz."