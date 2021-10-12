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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. Ne var ki özne yoktur. Saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ibare görünmemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu, ’onlar bize mi saldıracak’ dediğin PKK/YPG’li

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. Ne var ki özne yoktur. Saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ibare görünmemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu, ’onlar bize mi saldıracak’ dediğin PKK/YPG’liler, şerefsizler vatan evlatlarının kanına girmişlerdir. Korkma itiraf et. PKK’ya tek bir laf et. Kaygılanma bu seni sadece ve sadece insan yapar."

Politika 12.10.2021, 11:07
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. Ne var ki özne yoktur. Saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ibare görünmemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu, ’onlar bize mi saldıracak’ dediğin PKK/YPG’li

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. Ne var ki özne yoktur. Saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ibare görünmemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu, ’onlar bize mi saldıracak’ dediğin PKK/YPG’liler, şerefsizler vatan evlatlarının kanına girmişlerdir. Korkma itiraf et. PKK’ya tek bir laf et. Kaygılanma bu seni sadece ve sadece insan yapar."

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