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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınması bekleniyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, ’PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı’ derseniz sadece adam olursunuz".
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, ’PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı’ derseniz sadece adam olursunuz".
Politika 11.01.2022, 11:06
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, ’PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı’ derseniz sadece adam olursunuz".