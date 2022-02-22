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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ekrem İmamoğlu) Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her seferde dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması, soysuzluğun ete kemiğe bürünme
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ekrem İmamoğlu) Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her seferde dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması, soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir."
Politika 22.02.2022, 11:07
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ekrem İmamoğlu) Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her seferde dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması, soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir."