MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Eğer birisi bana anketle gelirse derse ki böyle böyle altı kişi anket yapıyoruz siz kime evet dersiniz veya benimsersiniz derse tercihim sınıf arkadaşım”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Eğer birisi bana anketle gelirse derse ki böyle böyle altı kişi anket yapıyoruz siz kime evet dersiniz veya benimsersiniz derse tercihim sınıf arkadaşım” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM’de gazetecilerin altılı masa ile ilgili soruyu cevapladı. Bahçeli, gazetecilerin altılı masa Cumhurbaşkanı adayı için anket yapacağını ve oyunuzu kime verirsiniz’ sorusu üzerine, “Eğer birisi bana anketle gelirse derse ki böyle böyle altı kişi anket yapıyoruz siz kime evet dersiniz veya benimsersiniz derse tercihim sınıf arkadaşım” diye cevap verdi.