Son Dakika
Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu’nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımızla karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar ve onun akab
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez."
Politika 03.03.2022, 11:08
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez."