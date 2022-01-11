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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınması bekleniyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dün hedef Bülent Ecevit’ti bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır. Oynanan oyun da kurulan kurgu da aynıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dün hedef Bülent Ecevit’ti bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır. Oynanan oyun da kurulan kurgu da aynıdır."
Politika 11.01.2022, 11:32
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dün hedef Bülent Ecevit’ti bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır. Oynanan oyun da kurulan kurgu da aynıdır."