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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın içine çekilmek istendiği anafordan demokratik irade ile çıkma mücadelesini takdirle karşılıyoruz.”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın içine çekilmek istendiği anafordan demokratik irade ile çıkma mücadelesini takdirle karşılıyoruz.”
Politika 07.04.2022, 11:07
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın içine çekilmek istendiği anafordan demokratik irade ile çıkma mücadelesini takdirle karşılıyoruz.”