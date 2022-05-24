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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya’nın parmak izini nasıl yok sayacağız. Üstelik islah olmamış, pişmanlık emaresi göstermemiş hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya’nın parmak izini nasıl yok sayacağız. Üstelik islah olmamış, pişmanlık emaresi göstermemiş hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?"
Politika 24.05.2022, 11:01
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya’nın parmak izini nasıl yok sayacağız. Üstelik islah olmamış, pişmanlık emaresi göstermemiş hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?"