MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya’nın parmak izini nasıl yok sayacağız. Üstelik islah olmamış, pişmanlık emaresi göstermemiş hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?"