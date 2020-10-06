MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TTB tepkisi: "Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. İnsanlığın çok tehlikeli bir husumetin tahribatı altında olduğunu belirten Bahçeli, korona virüs salgınının hayatın akışkanlığının bozduğunu, siyasetten ekonomiye, ticaretten sosyal ilişkilere, sanattan spora pek çok alanda olumsuz etkilerini gösterdiğini söyledi. Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen ağır bir yükün insanlığın omuzlarında olduğunu anlatan Bahçeli, "Bize düşen sabır ve soğukkanlılığımızı muhafaza ederek telaşa kapılmamaktır. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuzun tavsiye ettiği kurallara aynısıyla riayet etmektir. Maske takmak, sosyal mesafeye ve temizliğe azami önem göstermemiz gerekir. Hiçbir insanımızın hayatı riske atılmamalıdır. Salgının ne zaman biteceği, nasıl bir dünyanın kapılarını aralayacağı meçhuldür. Türkiye, bu badireyi en az hasarla, en az kayıpla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven vermektedir. Sağlık bakanımız ve donanımlı ekibi süreci başarıyla yönetmektedir. İnanıyorum ki alınan güçlü tedbirler virüsün direncini kıracaktır" diye konuştu.

"Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine yuvalanmış Türkiye düşmanlarıyla"

Doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olunduğunu dile getiren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Virüsle kahramanca savaşan kardeşlerimizin hakkını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Doktorlarımızı incitecek, motivasyonlarını zedeleyecek, morallerini zayıflatacak bırakınız bir sözümüzün olmasını bu vefasızlığı düşünecek veya ima edecek bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığının verileri üzerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar, gerçeklerin saklandığını namertçe ileri sürenler bize göre yalan makineleridir. Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine yuvalanmış Türkiye düşmanlarıyla. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin. Öküz altında buzağı aramasın. Bilhassa CHP Genel Başkanı ve CHP'li yöneticiler iftira tezgahını gitsinler başka kapılarda açsınlar. Son gelişmelerle sabittir ki Türk Tabipleri Birliğinin başkanlığına kimin seçildiğini, bu şahsın nasıl bir kötü sicile sahip olduğunu herkes görmüştür. Hükümet başarılı bir şekilde korona ile mücadele ederken gerçekleri çarpıtanlara, sağlık camiasını suçlayanlara göz yumamaz, hareketsiz kalamazdık. Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüf ki kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne kadar diğer bütün siyasi yandaşlara temas etmiştir. Attığımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş havalanmıştır."

Bahçeli, "Doğruları eğip bükerek bizi doktorlarımızla kutuplaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalaşması, mesela yeni bir iskambil destesi alarak zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturup birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kağıda ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu uçuk kaçık komiklikler yapmak yerine ciddi ve sorumlu bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Olamıyorsa en azından bu tip siyasetçi taklidi yapmasında yarar vardır. Kaldı ki bu konuda hiç kimse eline su dökemeyecektir. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin, öteki çadır tiyatrosu alanında önünün açık olduğunu görüyor, kendisine muvaffakiyetler diliyorum" dedi.