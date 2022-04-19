MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sığınmacı açıklaması!

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Biz düzensiz göç ve sığınmacı konusunu duygusallıktan arınarak gerçekçi bir temele oturtmakla, ortak bir irade ile Türkiye'nin gündeminden kademeli bir şekilde çıkarmakla mesulüz ve buna da muktediriz. Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede olduğu net olarak görülmektedir.

Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Türk milletinin mevcut nüfus dokusunun, toplumsal huzur ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması vazgeçilmez amacımızdır. Her insanın kendi yurdunda emniyet ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı 2021 yılı İnsan Hakları Raporu bizim nezdimizde yok hükmündedir. Yırtılıp atılacak kağıt parçasıdır.

Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur. Terörün kökü kazınacaktır. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olan 2023 yılında Türkiye bu melanetten, bu rezaletten, bu cinayet döngüsünden Allah'ın izni ile kurtulacaktır. Bunun başka bir alternatifi yoktur.

(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. Bordo berelilerimiz, komandolarımız hamdolsun karadan teröristlerin inlerine kadar girmişlerdir. Komuta heyetimizi tebrik ediyor, kahraman Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyor, dua ve desteğimizle yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum.

Günü geldiğinde ABD'nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeleri önüne yaka paça çıkarılacak, hafızalardan asla silinmeyen ihanetin hesabını birer birer verecektir.

Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur. Terörün kökü kazınacaktır. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olan 2023 yılında Türkiye bu melanetten, bu rezaletten, bu cinayet döngüsünden Allah'ın izni ile kurtulacaktır. Bunun başka bir alternatifi yoktur.

Zillet ittifakına sesleniyorum. Kimi çıkarırsanız çıkarın, ister İnan Kıraç'ı, ister terörist Demirtaş'ı, isterse Osman Kavala'yı aday olarak gösterin. Mutlak son değişmeyecek, Türkiye'nin yükseliş ümitlerini, tarihi yürüyüşünü kesemeyeceksiniz.