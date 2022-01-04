MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar!

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz Müslüman Türk milletiyiz. İnançlarımızla itibarlıyız. Milli ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa bu dünya ve mahkeme-i kübrada davacıyız. Ağzının dikişleri patlamış CHP'li grup başkanvekilleri Kur'an kursları için orta çağ zihniyeti demek suretiyle ucuz, köhne, din dışı bir bühtanda bulunmuştur. Bunu Müslüman Türk milletine karşı söylemiştir. Ya Orta Çağı bilmiyor ya Kur'an'dan habersizdir. Klasik CHP uslubü tekrar nüksetmiştir. Ahmaklığın delili aynı şeyi söyleyip farklı sonuç beklemektir. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği iştir ama imanımıza laf ettirmeyiz. Kitabımıza Orta Çağ zihniyeti diyen kalpsizlerin, kemiksizlerin bühtanlarını da yanlarına bırakmayız. Bu saygısız ve edepsiz laftan olayı CHP Genel Başkanı aziz milletimizden derhal özür dilemesini bekliyoruz."

İBB'YE TEFTİŞ!

Teftiş mekanizmasının çalışması hukukun gerçeğidir. Suç sabit görülürse belediye başkanı görevde kalmamalıdır.