banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Motorin ve benzine bir zam daha!
Motorin ve benzine bir zam daha!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den fezleke açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den fezleke açıklaması
Çöpte ‘pırlanta’ buldu, halka açıyor
Çöpte ‘pırlanta’ buldu, halka açıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den fezleke açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'TBMM'de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması terörle mücadeleyi kamçılayıcı bir işlev görecektir.'

Politika 20.04.2021, 11:22
4
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den fezleke açıklaması

Bahçeli'nin açıklamarından satır başları söyle;

'Hiçbir örgüt uzantısının mecliste yeri olamaz.'

'Darbe anayasaları, siyasi kutuplaşmaları tetiklemiştir.'

'Yürürlükteki yönetim sistemiyle çatışmayan yeni bir anayasa, devlet sisteminin gücüne güç katacaktır.'

(Rusya-Ukrayna gerilimi) 'Gerilimi azaltmak için Türkiye'den başka adım atan ülke yok'

'12 adayı silahla dolduran Atina, hem suçlu hem korkaktır'

'(Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias hakkında) Yunan Bakan parmak sallamak isterken Türk pençesi yemiştir'

banner478
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu