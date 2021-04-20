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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den fezleke açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'TBMM'de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması terörle mücadeleyi kamçılayıcı bir işlev görecektir.'
Politika 20.04.2021, 11:22
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Bahçeli'nin açıklamarından satır başları söyle;
'Hiçbir örgüt uzantısının mecliste yeri olamaz.'
'Darbe anayasaları, siyasi kutuplaşmaları tetiklemiştir.'
'Yürürlükteki yönetim sistemiyle çatışmayan yeni bir anayasa, devlet sisteminin gücüne güç katacaktır.'
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