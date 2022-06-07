Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır."
Politika 07.06.2022, 10:43
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır."