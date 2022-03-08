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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dalımızı kıranın ağacını kökten sökeriz. Dikkatleri Ukrayna’dan Türkiye’ye çevirme gayesi taşıyanlar ya gaflet ya da ihanetin içerisindedir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dalımızı kıranın ağacını kökten sökeriz. Dikkatleri Ukrayna’dan Türkiye’ye çevirme gayesi taşıyanlar ya gaflet ya da ihanetin içerisindedir."
Politika 08.03.2022, 11:20
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dalımızı kıranın ağacını kökten sökeriz. Dikkatleri Ukrayna’dan Türkiye’ye çevirme gayesi taşıyanlar ya gaflet ya da ihanetin içerisindedir."