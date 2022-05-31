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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın Van’da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın Van’da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu haline gelmiş ve siyasi amigoluğuna soyunmuştur."

Politika 31.05.2022, 11:05
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın Van’da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın Van’da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu haline gelmiş ve siyasi amigoluğuna soyunmuştur."

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