MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın, (Mısır Devlet Başkanı) Sisi ile Katar’da kurduğu temas doğru bir temas. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı Beşar Esad’la da görüşme vasadı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın, (Mısır Devlet Başkanı) Sisi ile Katar’da kurduğu temas doğru bir temas. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı Beşar Esad’la da görüşme vasadı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır."