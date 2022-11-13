MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ’da “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” mitingini gerçekleştirdi. Artık 2023 seçimlerine az bir süre kaldığını ifade eden Bahçeli, “Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ’da “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” mitingini gerçekleştirdi. İstasyon Meydanı’nda yapılan mitinge çok sayıda partili katıldı.

2023 seçimlerine az bir süre kaldığını aktaran Bahçeli, “Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı’nın ortaya çıkmasıdır. Türk milletine yeni bir anayasa kazandırmak için Cumhur İttifakı olarak Meclis’te nitelikli çoğunluğa ulaşmamız lazımdır. Amacımız budur, arzumuz budur, arayışımız buna yöneliktir. Allah’ın izniyle Elazığ zillete düşmeyecektir. Türk milleti zillete prim vermeyecektir. Türkiye’nin yükselişini engellemek isteyen iç ve dış işgal cephesi cüretkarlığının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir. Bugünkü muazzez mevcudiyetimizin hamurunu kahraman ecdadımız yoğurdu. Bize, hür ve müstakil bir vatan emanetini kanlarıyla, canlarıyla onlar bıraktı. Bu nedenle görev ve sorumluluğumuz çok fazladır. Yolumuz çetin olsa da mücadelemiz kutludur. Türkiye’yi yabancı ülkelerde şikayet edip adeta düşman sevindiren yüzsüzlerle ortak bir geleceğimiz yoktur. Türkiye’nin kuyusunu kazanlara tahammülümüz çoktan bitmiştir” dedi.