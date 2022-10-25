MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı’nın adayı belli kararı nettir. Bir kafa karışıklığı yaşamamız söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübesiyle, birikimiyle ve devlet adamlığı vasfıyla gündeme taşınan isimlerle mukay

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı’nın adayı belli kararı nettir. Bir kafa karışıklığı yaşamamız söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübesiyle, birikimiyle ve devlet adamlığı vasfıyla gündeme taşınan isimlerle mukayesesi her şeyden önce izanın ve insafın ayaklar altına alınmasıdır."