Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz zamanlarda iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabir ile şerefsizliktir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz zamanlarda iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabir ile şerefsizliktir."
Politika 08.03.2022, 11:10
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz zamanlarda iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabir ile şerefsizliktir."