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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP ve İYİ Parti’nin bazı yöneticileri İstiklal Caddesi saldırısını aklama çabasındadır. Bu iki partinin HDP’den ne farkı vardır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP ve İYİ Parti’nin bazı yöneticileri İstiklal Caddesi saldırısını aklama çabasındadır. Bu iki partinin HDP’den ne farkı vardır."
Politika 22.11.2022, 11:07
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP ve İYİ Parti’nin bazı yöneticileri İstiklal Caddesi saldırısını aklama çabasındadır. Bu iki partinin HDP’den ne farkı vardır."