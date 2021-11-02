MHP Genel Başkanı Bahçeli: “CHP, HDP ile el ele tutuşarak sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir. Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP’nin istediği gibi reddedilmiş olsaydı sınır ötesinde ter

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “CHP, HDP ile el ele tutuşarak sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir. Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP’nin istediği gibi reddedilmiş olsaydı sınır ötesinde terörle mücadeleden Türk askeri geri çekilecek, güney sınırlarımız boydan boya terörizmin kontrolüne girecekti.”