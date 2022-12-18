MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP hastadır. Bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023’ün sandık yılı olduğunu, millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği demokrasi yılı olacağını söyledi.

Bahçeli, Mersin Millet Bahçesi yanındaki miting alanında, partisince düzenlenen ’2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net’ mitinginde vatandaşlara seslendi. 2023’de tarihi bir seçim yapılacağını söyleyen Bahçeli, "Ne yaparlarsa yapsınlar zilletin fermanını kabul ettiremeyecekler. CHP ve altılı masa tamamıyla yabancıların elindedir. Türkiye’ye ABD ve İngiltere’den bakan kiralık akıl hocaları, Atatürk’ün partisinin kılavuz kaptanları haline gelmiştir. CHP yönetimi dersini tarihimizden değil Türk ve İslam düşmanlığından almıştır. CHP hastadır. Bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir. Millet ne diyorsa hüküm odur. Milletin üstünde hiçbir güç ve kudret olmayacaktır. Adalet herkes içindir, hukuk herkese lazımdır.

Yargı sonucu beklemek zorundayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir suç işlediyse sonuçlarına elbette katlanacaktır. Saraçhane kumpası tutmaz. Saraçhanede yargı kararına sarılanlar samimiyetsiz. Adaylık için İmamoğlu’nu parlatıyorlar. Bu yıl içinde altılı masa 8 defa toplandı ancak henüz cumhurbaşkanı adayınızı belirleyemediniz. Milletimiz bu orta oyunundan bıkmıştır. Saraçhane’de adayınızı açıklayamadınız, bu ay sonunda yapacağınız toplantı sonucunda adayınızı açıklayanız" dedi.