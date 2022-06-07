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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. Bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Milletimiz duysun, görsün ve taltif etsin yeter diyoruz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. Bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Milletimiz duysun, görsün ve taltif etsin yeter diyoruz."

Politika 07.06.2022, 10:47
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. Bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Milletimiz duysun, görsün ve taltif etsin yeter diyoruz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. Bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Milletimiz duysun, görsün ve taltif etsin yeter diyoruz."

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