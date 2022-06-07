MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. Bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Milletimiz duysun, görsün ve taltif etsin yeter diyoruz."